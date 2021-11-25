Полип Байдена оказался потенциальной предраковой аденомой

Лечащий врач президента США Джо Байдена Кевин О'Коннор озвучил результаты удалённого у лидера полипа. По словам медика, образование доброкачественное, но колоноскопию провели вовремя, потому что оно могло переродиться в раковую опухоль.

Как отметил О'Коннор, ещё одно хирургическое вмешательство президенту не требуется.

"У президента Байдена был удалён из восходящей кишки 3-миллиметровый доброкачественный на вид полип… Взятый на гистологическое исследование образец был идентифицирован как трубчатая аденома, схожая с полипом, который у него удаляли в 2008 году", — цитирует пресс-релиз Белого дома РИА Новости.

79-летнему Байдену предписано наблюдаться у врачей в плановом порядке. Как подчеркнул О'Коннор, трубчатая аденома является доброкачественным и медленнорастущим образованием.

Джо Байден попал в больницу чуть больше недели назад. Президенту назначили колоноскопию и удалили полип под наркозом. Как заверили медики, самочувствие лидера позволяет выполнять все возложенные на него обязательства.

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