Руководителем США на короткий срок станет вице-президент Камала Харрис

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден намерен временно передать полномочия по управления страной вице-президенту Камале Харрис, пока будет лежать в больнице под анестезией.

Эта ситуация будет первым случаем в США, когда женщина на непродолжительный срок возглавит страну.

По словам Псаки, Байден пройдёт лечение в медицинском центре Уолтера Рида. После прохождения медосмотра президенту сделают плановую колоноскопию

Представитель Белого дома отметила, что подобные ситуации уже происходили в 2002-м и 2007 годах. Тогда президент Джордж Буш ненадолго передавал власть вице-президенту из-за проблем со здоровьем. Возможность такой меры изложена в конституции Соединённых Штатов.

Псаки добавила, что в пятницу вечером администрация президента обнародует отчёт о состоянии здоровья Байдена.

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