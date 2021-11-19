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Байден заставил русскоязычную сотрудницу отречься от комсомола

Политика

Должность главы Управления финансового контроля США может занять уроженка СССР Саула Омарова. В Сенате к кандидатуре отнеслись с недоверием, упрекая женщину в комсомольском прошлом.

Байден заставил русскоязычную сотрудницу отречься от комсомола

55-летняя Саула Омарова переехала в США в 1991 году после развала Союза, когда ей было 25 лет. Женщина стремительно поднималась по карьерной лестнице, заслужив уважение и признание как учёный-финансист.

Уроженка СССР может занять высокую должность при правительстве США, однако Омарову притесняют за то, что когда-то она вступала в ряды комсомола.

— Вы были частью комсомола?
— Все в этой стране были комсомольцами. Это было частью нормального образовательного процесса.
— А вы писали им письмо, чтобы вас исключили? — цитирует диалог на слушаниях в Сенате Telegram-канал команды Собчак "Осторожно, новости".

Байден одобряет кандидатуру учёного, но в Сенате требуют, чтобы женщина навсегда покончила с социалистическим прошлым.

Сенатор Джон Кеннеди спрашивает у Омаровой, почему она официально не порвала с комсомолом и нужно ли к ней обращаться "товарищ”.

Омарова ответила, что её семья стала жертвой советской власти, а сама она давно считает себя гражданкой США.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Олег Артюков
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