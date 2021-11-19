Должность главы Управления финансового контроля США может занять уроженка СССР Саула Омарова. В Сенате к кандидатуре отнеслись с недоверием, упрекая женщину в комсомольском прошлом.
55-летняя Саула Омарова переехала в США в 1991 году после развала Союза, когда ей было 25 лет. Женщина стремительно поднималась по карьерной лестнице, заслужив уважение и признание как учёный-финансист.
Уроженка СССР может занять высокую должность при правительстве США, однако Омарову притесняют за то, что когда-то она вступала в ряды комсомола.
— Вы были частью комсомола?
— Все в этой стране были комсомольцами. Это было частью нормального образовательного процесса.
— А вы писали им письмо, чтобы вас исключили? — цитирует диалог на слушаниях в Сенате Telegram-канал команды Собчак "Осторожно, новости".
Байден одобряет кандидатуру учёного, но в Сенате требуют, чтобы женщина навсегда покончила с социалистическим прошлым.
Сенатор Джон Кеннеди спрашивает у Омаровой, почему она официально не порвала с комсомолом и нужно ли к ней обращаться "товарищ”.
Омарова ответила, что её семья стала жертвой советской власти, а сама она давно считает себя гражданкой США.
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