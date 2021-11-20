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Врач Байдена рассказал о самочувствии 78-летнего президента

Мир

Кевин О'Коннор, который в течение многих лет был лечащим врачом Джо Байдена, рассказал, что президент хорошо себя чувствует и у него не было рака кишечника. Однако после удаления полипа, взяли материал для гистологии, которую проведут на следующей неделе.

Врач Байдена рассказал о самочувствии 78-летнего президента

Как отметил О'Коннор в отчёте для Белого дома, 78-летний Байден своевременно вернулся на свой пост и в состоянии выполнять свои обязанности.

"Полип был удалён без сложностей. Ожидается, что гистологическое исследование будет завершено на следующей неделе. У президента никогда не было рака кишечника", — цитирует выдержки из отчёта лечащего врача ТАСС.

Правда, как пояснил врач, в последние несколько месяцев лидера нации мучает ещё одна "напасть".

"Президент во время выступлений стал чаще и сильнее чувствовать першение в горле и кашлять", — говорится в документе.

О'Коннор подчеркнул, что эти симптомы требуют тщательного обследования.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что Джо Байден вернулся к исполнению обязанностей президента США после недолгого перерыва. До того, как уйти на "больничный", лидер собирался передать временно полномочия по управлению Америкой вице-президенту Камале Харрис.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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