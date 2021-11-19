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Байден вернулся к исполнению обязанностей президента США после наркоза

Мир

Пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки заявила, что Джо Байден вернулся к исполнению обязанностей президента США после того, как врачи сделали ему колоноскопию под наркозом.

"Президент в хорошем расположении духа и в это время вернулся к своим обязанностям", — написала Псаки в Twitter.

Ранее президент США Джо Байден намерен временно передал полномочия по управлению страной вице-президенту Камале Харрис. Эта ситуация стала первым случаем в США, когда женщина на непродолжительный срок возглавила страну,

По словам представителя Белого дома, подобные ситуации уже происходили. В 2002 и 2007 годах президент Джордж Буш ненадолго передавал власть вице-президенту из-за проблем со здоровьем. Возможность такой меры прописана в конституции США.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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