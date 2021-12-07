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Дипломат: после переговоров Путина и Байдена Донбасс повторит судьбу Карабаха

Мир

После завершения переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена Донбасс может повторить сценарий конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом заявил Василий Корчмарь, чрезвычайный и полномочный посланник в отставке МИД России.

Дипломат: после переговоров Путина и Байдена Донбасс повторит судьбу Карабаха

По его мнению, не стоит надеяться, что вопрос растущего напряжения вокруг Украины будет решён в ходе переговоров. В беседе с Общественной Службе Новостей эксперт отметил, что слабая и сильная сторона не смогут договориться. При этом Корчмарь оценил, что в слабой позиции находится именно Россия, которая испытывает давление со стороны США.

"Если им удастся уговорить нашу сторону отвести войска от границы, тогда Украина предпримет свой сценарий по освобождению Донбасса по примеру нагорнокарабахского конфликта. На это у Украины есть все международные права, ведь никто не признал Донбасс, идёт геополитическая тяжба", — предположил он.

Ранее глава МИД Сергей Лавров рассказал, что Путин на переговорах чётко обозначит Байдену позицию российской стороны по поводу Украины и напомнит о необходимости выполнения Киевом Минских соглашений.

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Автор: Елена Федорова, Куратор: Любовь Степушова
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