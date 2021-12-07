Президент России Владимир Путин на предстоящих переговорах с американским лидером Джо Байденом чётко обозначит позицию российской стороны на счёт Украины и напомнит о необходимости выполнения Минских соглашений, рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров.
Глава МИД отметил важность заранее запланированного телефонного контакта между лидерами, который состоится во вторник, 7 декабря.
"Мы, безусловно, будем очень чётко излагать наши подходы к украинскому урегулированию, к необходимости заставить киевский режим выполнять свои прямо записанные чёрным по белому обязательства в рамках минского комплекса мер", — передаёт РИА Новости слова Лаврова.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о деталях переговоров. Он проинформировал, что лидеры двух стран обсудят напряжённость вокруг Украины, а также продвижение НАТО к границам России.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Минстрой РФ разъяснил новый закон про остекление балконов, который вступит в силу 1 марта 2022 года. Ключевое отличие от действующих правил то, что теперь требовать надлежащее состояние помещения будут и у юридических лиц.