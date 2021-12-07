Путин чётко обозначит свою позицию Байдену по поводу Украины, заявил Лавров

Президент России Владимир Путин на предстоящих переговорах с американским лидером Джо Байденом чётко обозначит позицию российской стороны на счёт Украины и напомнит о необходимости выполнения Минских соглашений, рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров.

Глава МИД отметил важность заранее запланированного телефонного контакта между лидерами, который состоится во вторник, 7 декабря.

"Мы, безусловно, будем очень чётко излагать наши подходы к украинскому урегулированию, к необходимости заставить киевский режим выполнять свои прямо записанные чёрным по белому обязательства в рамках минского комплекса мер", — передаёт РИА Новости слова Лаврова.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о деталях переговоров. Он проинформировал, что лидеры двух стран обсудят напряжённость вокруг Украины, а также продвижение НАТО к границам России.

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