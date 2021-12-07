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Путин чётко обозначит свою позицию Байдену по поводу Украины, заявил Лавров

Мир

Президент России Владимир Путин на предстоящих переговорах с американским лидером Джо Байденом чётко обозначит позицию российской стороны на счёт Украины и напомнит о необходимости выполнения Минских соглашений, рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров.

Путин чётко обозначит свою позицию Байдену по поводу Украины, заявил Лавров

Глава МИД отметил важность заранее запланированного телефонного контакта между лидерами, который состоится во вторник, 7 декабря.

"Мы, безусловно, будем очень чётко излагать наши подходы к украинскому урегулированию, к необходимости заставить киевский режим выполнять свои прямо записанные чёрным по белому обязательства в рамках минского комплекса мер", — передаёт РИА Новости слова Лаврова.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о деталях переговоров. Он проинформировал, что лидеры двух стран обсудят напряжённость вокруг Украины, а также продвижение НАТО к границам России.

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Автор: Елена Федорова, Куратор: Любовь Степушова
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