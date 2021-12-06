EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
"Запад повесил ярлык": Лукашенко заявил, что Россия не нападёт на Украину
Певец Алёшин: от какой вредной привычки не мог отказаться Градский
Ксения Собчак назвала Аллу Духову евнухом
Зеленский: армия Украины способна сломать любые "захватнические планы врага"
WSJ: у Байдена не получилось выполнить его основное предвыборное обещание
Рост промышленного производства Москвы вырос более чем на четверть
Первый случай заражения омикрон-штаммом COVID-19 выявили в Таиланде
Польские власти обвинили белорусских пограничников в разбрасывании петард
Вирусолог рассказала о конфетах от COVID-19: "Леденцы просто жгут!"

В США Байдена предупредили, что с Путиным не стоит «играть мускулами»

Мир

Адам Смит, председатель комитета по делам вооружённых сил палаты представителей конгресса США, дал напутствие американскому лидеру Джо Байдену о том, как не стоит вести себя на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Специалист убеждён, что "игра мускулами" не поможет.

В США Байдена предупредили, что с Путиным не стоит «играть мускулами»

Отмечалось, что на предстоящих переговорах лидеры планируют затронуть тему отношений между Россией и Украиной. Ранее в США заявили, что российская сторона активно готовит вторжение. Путин позже заметил, что такие заявления являются алармистскими.

"Его (Путина) нельзя сдержать, играя мускулами и пытаясь убедить, что мы будем противостоять им военным путём и победим в Восточной Европе", — передаёт Defense News слова Смита во время интервью.

По его мнению, лучшее решение — это дать понять России, что у США есть большое количество союзников, которые готовы заставить Москву "заплатить экономическую цену, и значительную".

Он также добавил, что американская сторона не хочет войны, и Путин об этом знает.

Pravda.Ru писала, что президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил Запад положить факты на стол, чтобы доказать правдивость заявления о подготовке России к нападению на Украину. Белорусский лидер уверен, что западные страны не смогут привести адекватные аргументы в поддержку своего тезиса.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Зачем США нужна эскалация на границах России
Автор: Елена Федорова, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Учёные: в РФ распространился дельта-штамм COVID-19 с уникальными мутациями
Малышева объяснила, кто станет жертвой штамма COVID-19 "омикрон"
Виртуальные шлемы будут лечить хроническую боль
Лукашенко предостерёг от власти оппозиции: НАТО стоял бы под Смоленском
"Запад повесил ярлык": Лукашенко заявил, что Россия не нападёт на Украину
Певец Алёшин: от какой вредной привычки не мог отказаться Градский
В США Байдена предупредили, что с Путиным не стоит «играть мускулами»
Ксения Собчак назвала Аллу Духову евнухом
В Австралии установят самописец с информацией о нынешней цивилизации
Зеленский: армия Украины способна сломать любые "захватнические планы врага"
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Bloomberg: Лавров и Блинкен поспорили из-за Украины и "российской агрессии"

Лавров и Блинкен поспорили о ситуации в Незалежной во время встречи в Стокгольме, сообщает издание Bloomberg.

Bloomberg: Лавров и Блинкен поспорили из-за Украины и "российской агрессии"
Момент аварийной посадки чуть не разбившегося самолёта S7 попал на видео
Происшествия
Момент аварийной посадки чуть не разбившегося самолёта S7 попал на видео
Здоровье
Врач из Латвии рассказала, почему привитые умирают от коронавируса
Мир. Новости мира
Нафтогаз обиделся на решение ФРГ по СП-2: "Издевательство"
Ирина Шлионская Не вернувшиеся с прогулки: загадка смерти двух японских школьниц Ирина Шлионская Любовь Степушова Военные паблики РФ и Украины обсудили "карту наступления" РФ на Украине Любовь Степушова Дмитрий Соколов Где в Москве обитает призрак Анны Монс — любовницы Петра I Дмитрий Соколов
Недвижимость
Юрист Крохин: с 1 марта в России введут штрафы за остекление балкона
Россия
В Госдуме заявили, что россияне начнут массово терять квартиры
На борту американского круизного лайнера произошла вспышка COVID-19
Мир. Новости мира
На борту американского круизного лайнера произошла вспышка COVID-19
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников