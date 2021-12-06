В США Байдена предупредили, что с Путиным не стоит «играть мускулами»

Адам Смит, председатель комитета по делам вооружённых сил палаты представителей конгресса США, дал напутствие американскому лидеру Джо Байдену о том, как не стоит вести себя на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Специалист убеждён, что "игра мускулами" не поможет.

Отмечалось, что на предстоящих переговорах лидеры планируют затронуть тему отношений между Россией и Украиной. Ранее в США заявили, что российская сторона активно готовит вторжение. Путин позже заметил, что такие заявления являются алармистскими.

"Его (Путина) нельзя сдержать, играя мускулами и пытаясь убедить, что мы будем противостоять им военным путём и победим в Восточной Европе", — передаёт Defense News слова Смита во время интервью.

По его мнению, лучшее решение — это дать понять России, что у США есть большое количество союзников, которые готовы заставить Москву "заплатить экономическую цену, и значительную".

Он также добавил, что американская сторона не хочет войны, и Путин об этом знает.

Pravda.Ru писала, что президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил Запад положить факты на стол, чтобы доказать правдивость заявления о подготовке России к нападению на Украину. Белорусский лидер уверен, что западные страны не смогут привести адекватные аргументы в поддержку своего тезиса.

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