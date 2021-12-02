В Белоруссии ответят ЕС жёсткими, но адекватными мерами

В министерстве иностранных дел Белоруссии заявили, что готовы принять жёсткие, но адекватные меры против Евросоюза из-за нового пакета санкций против Минска, сообщает РИА Новости.

При этом в ведомстве отметили, "чем дальше будет продолжаться этот процесс, тем очевиднее становится его опасность уже для стабильности и безопасности всего нашего региона". Однако, по мнению белорусского МИДа, вина за всё лежит исключительно на инициаторе санкционной спирали и агрессии — Европейском союзе.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в стране продолжается работа по привлечению к ответственности лиц, которые виновны в репрессиях и нарушениях прав человека в Белоруссии. Уточним, что данное заявление госсекретаря приурочено к введению новых санкций Минфина США против Белоруссии.

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