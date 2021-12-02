В США заявили, что накажут участников "репрессий" в Белоруссии

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в стране продолжается работа по привлечению к ответственности лиц, которые виновны в репрессиях и нарушениях прав человека в Белоруссии.

"Мы продолжим работать с международным сообществом по привлечению к ответственности виновных в репрессиях и нарушениях прав человека в Белоруссии", — цитируют Блинкена РИА Новости.

Уточняется, что данное заявление госсекретаря приурочено к введению новых санкций Минфина США против Белоруссии.

Ранее лидер Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель во время разговора называла собеседника президентом. Лукашенко подчеркнул, что его не волнует мнение западных политиков о легитимности результатов белорусских выборов в прошлом году. Главное, что президента признали страны СНГ и другие партнёры, отметил руководитель республики.