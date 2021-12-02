Лукашенко рассказал, что Меркель во время беседы называла его президентом

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что исполняющий обязанности канцлера Германии Ангела Меркель во время разговора назвала собеседника президентом.

Лукашенко подчеркнул, что его не волнует мнение западных политиков о легитимности результатов белорусских выборов в прошлом году. Главное, что президента признали страны СНГ и другие партнёры, отметил руководитель республики. Он выделил такие государства, как:

Россия,

Индия,

Китай,

Турция.

Также Лукашенко заявил, что Меркель в беседе с ним называла его президентом, а он её — канцлером.

"Я никому не показывал стенограмму, это же дипломатический (документ — Прим. ред.)… Я её называл канцлером, она меня — президентом… Всё это пустое, абсолютно, это дурное даже", — сказал руководитель Белоруссии, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий осудил Меркель за звонок Лукашенко. По мнению польского политика, подобными поступками и. о. канцлера ФРГ демонстрирует мировой общественности законность режим белорусского лидера. Разговор по телефону между Лукашенко и Меркель прошёл 15 и 17 ноября этого года. Собеседники обсуждали напряжённую миграционную обстановку на границе Польши и Белоруссии.

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