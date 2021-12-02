EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
"Роза Хутор" присоединился к программе безопасных путешествий Safe Travels
Споры по поводу вакцинации: названы шаги, как не поссориться с близкими
Путин озвучил причину аварии на шахте "Листвяжная"
Латвийский эксперт: Латвия винит Россию в пандемии
Лукашенко: в лесах на границе Польша скрывает море безымянных могил мигрантов
МИД РФ заявил о негативных последствиях втягивания Киева в военную орбиту НАТО
Ледокол "Сибирь" завершил ходовые испытания
Минздрав продлил срок действия сертификата о перенесённом ковиде
Лукашенко рассказал, как его сын и Путин соревновались в стрельбе

Лукашенко рассказал, что Меркель во время беседы называла его президентом

Мир

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что исполняющий обязанности канцлера Германии Ангела Меркель во время разговора назвала собеседника президентом.

Лукашенко рассказал, что Меркель во время беседы называла его президентом

Лукашенко подчеркнул, что его не волнует мнение западных политиков о легитимности результатов белорусских выборов в прошлом году. Главное, что президента признали страны СНГ и другие партнёры, отметил руководитель республики. Он выделил такие государства, как:

  • Россия,
  • Индия,
  • Китай,
  • Турция.

Также Лукашенко заявил, что Меркель в беседе с ним называла его президентом, а он её — канцлером.

"Я никому не показывал стенограмму, это же дипломатический (документ — Прим. ред.)… Я её называл канцлером, она меня — президентом… Всё это пустое, абсолютно, это дурное даже", — сказал руководитель Белоруссии, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий осудил Меркель за звонок Лукашенко. По мнению польского политика, подобными поступками и. о. канцлера ФРГ демонстрирует мировой общественности законность режим белорусского лидера. Разговор по телефону между Лукашенко и Меркель прошёл 15 и 17 ноября этого года. Собеседники обсуждали напряжённую миграционную обстановку на границе Польши и Белоруссии.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Лукашенко — об экс-главреде Nexta и легкоатлетке Тимановской
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
"Роза Хутор" присоединился к программе безопасных путешествий Safe Travels
Лукашенко рассказал, что Меркель во время беседы называла его президентом
Москва предлагает Западу новый "Хельсинский договор". В чём план?
Споры по поводу вакцинации: названы шаги, как не поссориться с близкими
Лукашенко заявил о фальсификации выборов в Польше
Путин озвучил причину аварии на шахте "Листвяжная"
Автор "20 идей по развитию России” Дмитрий Давыдов назвал способ пополнения госбюджета через гуманизацию УК РФ
Евросоюз передаст Украине, Грузии и Молдавии более 50 миллионов евро
Ренат Каримов: мигрантов в музеи надо звать бесплатно
Учёные мира выяснили, откуда берётся раковая опухоль
Популярное
Здоровье
Вирусолог назвала главный симптом штамма COVID-19 "омикрон"

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, вирусолог Анча Баранова перечислила все известные науке факты о штамме COVID-19 "омикрон".

Вирусолог назвала главный симптом штамма COVID-19 "омикрон"
Рядом с могилой Градского заметили пугающий знак
Шоу-бизнес
Рядом с могилой Градского заметили пугающий знак
Мир. Новости мира
Лукашенко нашёл оправдание тому, что он носит военную форму
Шоу-бизнес
Градский заранее продумал, как жена будет жить после его смерти
Любовь Степушова Москва предлагает Западу новый "Хельсинский договор". В чём план? Любовь Степушова Ирина Шлионская От климатического апокалипсиса защитят подземные города? Ирина Шлионская Усам Оздемиров У Вашингтона нет "секретного ингредиента" демократии Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
"Кремль дрожит от страха": британцев рассмешили снимки главы МИД на танке
Шоу-бизнес
Кто займёт кресло Градского на шоу "Голос", рассказали поклонники композитора
Пётр Своик: следующими признают Крым российским Казахстан и Китай
Бывший СССР
Пётр Своик: следующими признают Крым российским Казахстан и Китай
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников