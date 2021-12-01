В ЮАР вычислили, когда появился "омикрон"

В Национальном институте инфекционных заболеваний ЮАР заявили, что первый случай заражения штаммом "омикрон" зафиксирован 8 ноября, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что новый штамм коронавирусной инфекции был обнаружен в провинции Гаутенге.

Напомним, что на данный момент ряд стран ограничил авиасообщение с восемью странами Африки, в их числе и ЮАР. ВОЗ признал "омикрон" штаммом, который вызывает беспокойство.

Ранее американский журналист-расследователь и интернет-активист Майк Адамс, основатель и редактор портала NaturalNews. com, самого посещаемого в Интернете новостного сайта о здоровье, заявил, что новый коронавирусный штамм омикрон — чистая выдумка, вокруг которой стараниями СМИ развёрнута медийная истерия.

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