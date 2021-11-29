В Совете Республики Белоруссии пожаловались на гибридное давление Запада

Председатель Совета Республики Национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова во время выступления обвинила Европу и США в использовании нелегальных мигрантов как оружия против Минска.

По словам Кочановой, Запад оказывает на Белоруссию давление глупыми и бесчеловечными способами. Также политик подчеркнула, что американские и европейские "кукловоды" в наше время используют по отношению к беженцам перцовые баллоны, гранаты и ядовитые вещества. Вместе с этим председатель СР возмутилась буквальным подбрасыванием мёртвых людей на территорию Белоруссии.

"Миграционная ситуация на белорусско-польской границе показала, что человеческая жизнь для западных демократов ничего не стоит", — заключила спикер парламента, слова которой цитирует ТАСС.

Ранее бывший премьер Литвы и член Европарламента Андрюс Кубилюс призвал вызвать белорусского лидера Александра Лукашенко в международный трибунал по причине миграционного кризиса. По мнению депутата, такой шаг с целью повлиять на президента и его режим намного эффективнее санкций.

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