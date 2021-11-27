В Литве решили повлиять на президента Белоруссии Александра Лукашенко, вызвав его в международный суд по поводу мигрантов на границе. Экс-премьер Литвы и депутат Европарламента Андрюс Кубилюс заявил, что только так можно оказать реальное воздействие на нынешний режим белорусского лидера.
"Именно инициатива вызова в международный трибунал как определённый политический и правовой шаг может очень сильно воздействовать на режим Лукашенко и его ближайшее окружение", — передаёт ТАСС его слова.
Кубилюс уверен, что такое решение гораздо эффективнее любых санкционных мер. Он добавил, что правительство Литовской Республики вместе с её президентом могли бы пойти на этот шаг уже сейчас.
Ранее стало известно, что в Литве ищут способы подать иск на Лукашенко в Международный суд ООН. Об этом сообщил глава министерства иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.
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