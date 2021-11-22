В Литве ищут способы подать иск на Лукашенко в суд ООН из-за мигрантов

В Литовской Республике осуждают действия президента Белоруссии Александра Лукашенко по решению миграционного кризиса. Это ясно дал понять глава министерства иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, который заявил, что в Литве планируют подать на белорусского лидера иск в Международный суд ООН.

"Мы бы подумали о Международном суде ООН. Я не хочу обещать слишком много… Но я думаю, что это необходимо", — передаёт РИА Новости слова министра.

В Литве уверены, что беженцы на польско-белорусской границе страдают из-за действий Лукашенко. Ландсбергис сообщил, что вопрос изучается, политики рассматривают все возможности, чтобы президент Белоруссии понёс ответственность.

Ранее канцлер Австрии Александер Шалленберг обвинил Лукашенко в шантаже Евросоюза и использовании мигрантов в качестве оружия. Он также отметил, что ситуация с мигрантами на польско-белорусской границе продолжает ухудшаться.

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