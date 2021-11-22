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Канцлер Австрии обвинил Лукашенко в шантаже Евросоюза по поводу мигрантов

Мир

Александер Шалленберг, канцлер Австрии, обвинил белорусского лидера Александра Лукашенко в шантаже Евросоюза. Он заявил, что ситуация с мигрантами на польско-белорусской границе обостряется всё больше, а президент Белоруссии продолжает использовать беженцев.

Канцлер Австрии обвинил Лукашенко в шантаже Евросоюза по поводу мигрантов

Канцлер уверен, что сложившаяся ситуация на границе Польши и Белоруссии — это гибридная атака на Евросоюз со стороны Лукашенко.

"Крайне напряжённая обстановка, которую мы наблюдаем на границе Белоруссии и Польши, и продолжающееся циничное использование мигрантов в качестве оружия против Евросоюза показывает, что ситуация в настоящий момент ухудшается", — передаёт РИА Новости слова Шалленберга.

Он также добавил, что странам-членам ЕС необходимо единым фронтом реагировать на действия Белоруссии.

Ранее Лукашенко рассказал, как просил Евросоюз забрать мигрантов, но ответа не получил. Он отметил, что обещания, которые дала и. о. канцлера Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора, до сих пор не выполнены.

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Мигранты в Белоруссии и Польше: никто не имеет права нарушать границы чужой страны
Автор: Елена Федорова, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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