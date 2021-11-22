Лукашенко потребует, чтобы Германия забрала мигрантов

Белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал, как просил Евросоюз забрать мигрантов, но ответа не получил. Он сообщил о своём намерении требовать, чтобы Германия решила этот вопрос.

Президент Белоруссии заявил, что в настоящий момент на польско-белорусской границе находятся две тысячи беженцев, но ЕС не желает идти на контакт, чтобы разрешить кризисную ситуацию.

Лукашенко также добавил, что во время телефонного разговора с и. о. канцлера Германии Ангелой Меркель она дала некоторые обещания по проблеме мигрантов, которые не выполнила.

"Меркель мне пообещала, что на уровне Евросоюза рассмотрят эту проблему. Так не рассматривают даже. Пообещала контактные лица — они на контакт не выходят", — передаёт БЕЛТА слова Лукашенко.

Белорусская сторона будет требовать, чтобы Германия забрала беженцев, резюмировал он.

Ранее стали известны подробности телефонного разговора Лукашенко и Меркель, в котором они обсудили миграционный кризис на совместной границе Польши и Белоруссии.

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