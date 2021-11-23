SVT: Россия высмеяла главу Минобороны Швеции, припомнив очень давнее фиаско

Шведский телеканал SVT рассказал об обиде, нанесённой российским МИД военным страны.

Поводом для возмущения стала реакция России на угрозу министра обороны Швеции Петера Хультквиста направить военный контингент на Украину.

На это "русские дипломаты" напомнили ему, что он — не первый "военный лидер Швеции, который пытается запугать Россию мощью доблестной армии, планируя отправить своих военных на Украину".

Каролина Вендиль Паллин из стокгольмского Института оборонных исследований, комментируя ситуацию, заявила, что Швецию Москва "просто подняла на смех" намёком на поражение в Полтавской битве в 1709 году, которая стала, по сути, концом лидерства Стокгольма в Западной Европе.

По словам эксперта, "некорректная шутка" российских дипломатов сделала "сложными" переговоры глав МИД двух стран, которые прошли на прошлой неделе в Москве.

При этом о "неприличном вопросе" своего журналиста на пресс-конференции Сергея Лаврова эксперт промолчала.