Лавров назвал вопрос шведского журналиста неприличным

Неприлично задавать вопрос о том, что собирается сделать Россия, чтобы исправить свои отношения с Западом и понравиться ему. Так высказался глава российского МИД Сергей Лавров в качестве ответа на вопрос шведского журналиста.

«Это уже стало такой традицией наших западных коллег, это уже даже проникает с мысли… таких всегда нейтральных, умеренных стран, как Швеция, и тем более что этот менталитет проникает в умы представителей средств массовой информации», - такой комментарий дал Лавров после завершения встречи с Анн Линде, главой МИД Швеции и председателем ОБСЕ, вспомнив вопрос шведского журналиста. Репортёр спросил, собирается ли Россия как-то действовать, чтобы наладить неважные отношения с Западом.

Лавров подчеркнул, что так задавать вопрос неприлично.

«Когда вы так требовательно спрашиваете, что Россия собирается делать для того, чтобы понравиться западным демократиям, это же неприлично. Это полностью подрывает все те основы, на которых зиждется та самая ОБСЕ, которую сегодня представляет госпожа Линде», - сказал политик.

Он отметил, что такая формулировка обесценивает все основы международных отношений и ценности ООН.

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