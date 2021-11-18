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Лавров о главах МИД ФРГ и Франции: "Достали"

Мир

Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, почему внешнеполитическое ведомство накануне опубликовало несколько писем, которыми он и его коллеги из Франции и Германии обменивались по поводу организации встречи "нормандской четвёрки".

Лавров о главах МИД ФРГ и Франции: "Достали"

"Ну, все люди, можно сказать — достали. Моим самим же коллегам наверное не очень прилично таким образом себя вести, когда они ежедневно в ходе последних двух недель, когда обсуждалась их инициатива собраться на уровне министров иностранных дел, делали аррогантные, не очень этичные заявления: вот все готовы, Путин поручил, а Лавров не хочет. Вот было примерно так", — сказал глава МИД России.

В российском МИДе накануне заявили, что решили опубликовать часть переписки из-за искажения позиции Москвы. Напомним, МИД Франции возглавляет Жан-Ив Ле Дриан, а министерство иностранных дел Германии Хайко Маас.

Публикацию прокомментировали и в Париже. Представитель внешнеполитического ведомства этой страны заявил, что "приняли к сведению решение министра иностранных дел России Лаврова обнародовать нашу переписку".

"Мы считаем такой подход противоречащим дипломатическим правилам и практике", — заявил представитель МИД Франции.

Заметим, что вообще-то во Франции ранее сообщали о содержании переговоров между президентом этой страны Эмманюэлем Макроном и президентом России Владимиром Путиным. И речь не о официальных сообщениях по итогам переговоров, а о той их части, которая обычно в прессу не попадает.

Например, как это было в сентябре 2020 года, когда Путин и Макрон обсуждали ситуацию с Алексеем Навальным. Причем "утечки в прессу" явно были сделаны с ведома Елисейского дворца.

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Автор: Олег Артюков, Куратор: Любовь Степушова
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