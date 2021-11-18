Эксперт объснил необходимость публикации переписки Лаврова с Маасом и ле Дрианом

Публикация переписки министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главами МИД Германии и Франции является новым рубежом в развитии российской дипломатии, заявил политолог Алексей Зудин, комментируя Pravda.Ru факт размещения на сайте МИД писем руководителей внешнеполитических ведомств трёх стран.

"То, что сделало министерство иностранных дел, это оценивается как своего рода исторический шаг, новый рубеж в развитии российской дипломатии, поворот к публичности", — сказал эксперт, отметив, что ранее РФ в отличие от других стран не обнародовала подробности дипломатического общения.

По мнению Зудина, МИД РФ пошёл на публикацию диппереписки из-за случаев искажения содержания проходящих с участием РФ переговоров и избирательного цитирования документов СМИ и некоторыми зарубежными политическими деятелями.

"Шаг, который сделал МИД, был сделан для того, чтобы российская позиция по конкретным внешнеполитическим вопросам была представлена адекватно. Так что это назревший и положительный шаг нашей дипломатии", — подчеркнул политолог.

В среду, 17 ноября, МИД РФ опубликовал дипломатическую переписку Сергея Лаврова с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом и главой внешнеполитического ведомства Франции Жаном-Ивом Ле Дрианом.

Как пояснили в российском МИД, решение о публикации принято в связи с искажением позиции и роли РФ во внутриукраинском урегулировании, а также её подходов к проведению министерской встречи в "нормандском формате".

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