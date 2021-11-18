Германия осудила Путина "за Донбасс" - МИД РФ ответил неожиданно неординарно

МИД ФРГ устами своего официального представителя Кристофера Бургера раскритиковал указ российского президента о поддержке производителей из ДНР и ЛНР.

"Это решение Владимира Путина противоречит Минским соглашениям, поскольку теперь продукция непризнанных республик на государственных закупках РФ теперь будет приравниваться к российской", — заявил Бургер и добавил, что "этот указ президента России способствует дальнейшему расколу Донбасса".

МИД напомнил, что "неча на зеркало пенять"

Чуть раньше выступления МИД Германии российское внешнеполитическое ведомство, словно предугадав "недовольство западных партнёров", а может, просто устав от бесконечных обвинений "из-за Украины", "решил предать гласности первоисточники" — на официальном сайте ведомства опубликована переписка Сергея Лаврова с немецким и французским коллегами.

Разногласия, как говорится, налицо.

Например, в письме от 16 ноября Сергей Лавров осудил искажения позиции Москвы по украинскому вопросу:

"… вы угрожали нам "последствиями" за предполагаемые попытки посягнуть на территориальную целостность Украины, вы обвинили нас в "новом отказе "от участия во встрече в "нормандском формате". Вы прекрасно знаете, что ни первый пункт, ни второй не соответствуют действительности. В то же время вы продолжаете игнорировать саботаж Киевом Минских соглашений, забывая, что их выполнение направлено на то, чтобы вернуть Донбасс в состав Украины и тем самым восстановить его территориальную целостность".