Кулеба обвинил Россию в попытках создать особые условия для "Северного потока-2"

Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, обвинил Россию в попытках установить особые условия для "Северного потока-2". Он также заявил, что РФ оказывает давление сразу на нескольких фронтах гибридной войны.

Министр сообщил, что страны-члены ЕС согласны с тем, что Россия ищет преференции. Он сделал акцент на том, что проект магистрального газопровода должен быть подчинён Третьему энергетическому пакету ЕС.

"Только тогда "Северный поток" не превратится в северное оружие", — передаёт РИА Новости его слова.

Кулеба уверен, что РФ оказывает давление на фронтах гибридной войны, используя миграционный кризис на границе Белоруссии, обостряя ситуацию на границе с Украиной, а также прилагая усилия, чтобы парализовать "нормандский формат" и Минский процесс. По его мнению, процедура сертификации "Северного потока-2" не является исключением. Он назвал всё перечисленное элементами игры, которую ведёт Россия.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг мнение о том, что решение о приостановке сертификации газопровода является политизированным. Он заявил, что это сложный процесс, который требует терпения.

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