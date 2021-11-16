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Заявку по "Северному потоку-2" рассмотрят в прежние сроки

Мир

Сроки рассмотрения заявки на сертификацию "Северного потока-2" не изменятся из-за приостановки процедуры, о которой объявили 16 ноября. Об этом сообщило Федеральном сетевое агентство Германии.

Заявку по "Северному потоку-2" рассмотрят в прежние сроки

Это значит, что на сертификацию магистрального газопровода по-прежнему отводится четыре месяца. Отмечается, что оператор "Северного потока-2" может быть сертифицирован только как немецкое юридическое лицо.

"Когда эти требования будут выполнены, Федеральное сетевое агентство сможет возобновить свою оценку в остающееся время от четырёхмесячного периода", — передаёт РИА Новости комментарий агентства.

Ранее стало известно, что немецкий регулятор приостановил сертификацию газопровода "Северный поток-2". Также Pravda.Ru писала, что компания "Оператор ГТС Украины" проанализировала последствия запуска "Северного потока-2", которые угрожают всей энергетической системе страны.

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ГАЗПРОМ оштрафовали за Северный поток - 2
Автор: Елена Федорова, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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