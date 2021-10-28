Эксперт рассказал, кто сможет поставлять мандарины в Россию вместо Турции

Абхазия может обеспечить поставку мандаринов вместо Турции, об этом в беседе с Pravda.Ru заявил председатель Совета по развитию потребительского рынка в ТПП РФ Александр Борисов, комментируя решение Роспотребнадзора приостановить ввоз продукции от одного турецкого поставщика.

"Когда возникают проблемы с поставками, в рыночной экономике очень быстро находят замену", — сказал собеседник Pravda.Ru.

Он обратил внимание на то, что с нашим государством соседствует Абхазия, которая славится своими мандаринами и имеет единственный реальный рынок сбыта — Россию. Борисов уверен, что запрет на ввоз турецких мандаринов недобросовестного поставщика не окажет на российский рынок существенного влияния.

"Я думаю, абхазские поставщики будут заинтересованы и сумеют сделать всё, чтобы цена серьёзно не отличалась от той, что предлагали в Турции", — добавил эксперт.

Ранее Роспотребнадзор остановил ввоз на территорию России турецких мандаринов из-за высокого содержания в них пестицида "хлорпирифос". Такое решение ведомство приняло, чтобы не допустить отравления и распространения инфекционных заболеваний.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.