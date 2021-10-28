Ввоз турецких "пестицидных" мандаринов запретил Роспотребнадзор

Чтобы не допустить отравления и распространения инфекционных заболеваний, Роспотребнадзор остановит ввоз на территорию страны турецких мандаринов.

"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека выявила в пищевой продукции "Мандарины свежие"… нарушения обязательных требований законодательства", — говорится на сайте ведомства.

По сообщению специалистов, во фруктах нашли высокое содержание пестицида "Хлорпирифос". Согласно информации ведомства, мандарины завозили партиями из Турции.

Ранее Pravda.Ru писала о вреде чрезмерного употребления яблок. По словам диетологов, сократить количество фруктов в рационе необходимо тем, у кого проблемы с сахаром в крови. Кроме того, привычные нам компоты не содержат никакой пользы. Как и фрукты в шарлотках, пирогах, варенье и повидле, заявили эксперты.

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