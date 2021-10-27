Врач-диетолог: за нерабочие дни можно похудеть

Врач-диетолог Наталья Круглова заявила, что нерабочие дни можно провести с пользой для здоровья и красоты тела. Эксперт рассказала Москве 24, как с помощью правильного питания скинуть 2,5 килограмма лишнего веса.

Круглова отметила, что в период значительного снижения физической активности человека, ему следует уменьшить калорийность своего рациона. Однако делать это следует постепенно, чтобы не нанести вред здоровью.

Диетолог рассказала, что безопасными темпами снижения веса считается потеря в среднем от 500 граммов до килограмма в неделю.

Не следует резко ограничивать себя во всём и морить голодом. Круглова посоветовала в нерабочие дни обратить внимание на растительную пищу, овощи и фрукты, цельнозерновые продукты, а также снизить количество простых сахаров.

Колбасные и сладкие кондитерские изделия эксперт посоветовала исключить. А начинать приём пищи врач предлагает с растительных продуктов, чтобы ослабить голод.

Круглова напомнила, что очень важно следить за водным балансом в организме. Следует больше пить обычной воды, а потребление сладких напитков сократить.

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