EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Памфилова: зампредседателя ЦИК Булаев заболел коронавирусом
Масляков, Малышева и Стриженова гордятся своими крепкими браками
РФ призвала соседей Афганистана не допустить присутствия НАТО на их территории
Екатерина Андреева показала пикантное фото в стогу соломы
Глава Крыма назвал условия для введения экспресс-тестов на COVID-19 для приезжих
Глава МВД Украины: мы живём в состоянии войны, поэтому нужно уметь стрелять
Догузова просит россиян соблюдать меры профилактики во время поездок
Ургант высказался о получении российского гражданства Орейро
Трое грабителей напали на пенсионера и украли 3,7 млн рублей

Врач-диетолог: за нерабочие дни можно похудеть

Здоровье

Врач-диетолог Наталья Круглова заявила, что нерабочие дни можно провести с пользой для здоровья и красоты тела. Эксперт рассказала Москве 24, как с помощью правильного питания скинуть 2,5 килограмма лишнего веса.

Врач-диетолог: за нерабочие дни можно похудеть

Круглова отметила, что в период значительного снижения физической активности человека, ему следует уменьшить калорийность своего рациона. Однако делать это следует постепенно, чтобы не нанести вред здоровью.

Диетолог рассказала, что безопасными темпами снижения веса считается потеря в среднем от 500 граммов до килограмма в неделю.

Не следует резко ограничивать себя во всём и морить голодом. Круглова посоветовала в нерабочие дни обратить внимание на растительную пищу, овощи и фрукты, цельнозерновые продукты, а также снизить количество простых сахаров.

Колбасные и сладкие кондитерские изделия эксперт посоветовала исключить. А начинать приём пищи врач предлагает с растительных продуктов, чтобы ослабить голод.

Круглова напомнила, что очень важно следить за водным балансом в организме. Следует больше пить обычной воды, а потребление сладких напитков сократить.

Ранее Pravda.Ru рассказала, какие продукты восполнят энергию осенью.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Диета: как похудеть без вреда
Автор: Елена Федорова, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
Пора демонтировать газопровод на Украину
РФ призвала соседей Афганистана не допустить присутствия НАТО на их территории
Врач-диетолог: за нерабочие дни можно похудеть
Екатерина Андреева показала пикантное фото в стогу соломы
Глава Крыма назвал условия для введения экспресс-тестов на COVID-19 для приезжих
Глава МВД Украины: мы живём в состоянии войны, поэтому нужно уметь стрелять
Догузова просит россиян соблюдать меры профилактики во время поездок
В РФ обновился суточный максимум смертей от коронавируса
Ургант высказался о получении российского гражданства Орейро
Трое грабителей напали на пенсионера и украли 3,7 млн рублей
Популярное
Здоровье
Биолог Баранова: при высоком титре антител прививка от COVID-19 бесполезна

Биолог Анча Баранова заявила, что при высоком титре антител пациенту не нужно проходить вакцинацию против коронавируса, ведь это приведёт к снижению иммунитета.

Биолог Баранова: при высоком титре антител прививка от COVID-19 бесполезна
Британцы пригрозили России захватом Крыма
Мир. Новости мира
Британцы пригрозили России захватом Крыма
Шоу-бизнес
Москвичка опознала в нищенке Светлану Светличную
Мир. Новости мира
В США "полетели" терминалы СПГ - покрыть дефицит поставок потребовали от России
Любовь Степушова Пора демонтировать газопровод на Украину Любовь Степушова Дмитрий Соколов Святой профсоюз: какие святые помогают в работе Дмитрий Соколов Ирина Гусакова Почему чёрный перец полезен для здоровья Ирина Гусакова
Происшествия
Нескольких студентов выгнали из школы "Останкино" из-за лайков в Instagram
Мир. Новости мира
Вопрос дня: откуда газ для Молдавии у Польши?
Новым председателем парламента Германии стала Бербель Бас
Мир. Новости мира
Новым председателем парламента Германии стала Бербель Бас
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников