Для кого опасны яблоки и чем вредны компоты, рассказали врачи

Несмотря на огромное количество витаминов и микроэлементов, яблоки могут нанести существенный вред здоровью, заявила аллерголог-иммунолог Анна Сурженко. По словам врача, у тех, кто употребляет фрукты "без меры" возникают риски болезней ЖКТ и увеличения показателей сахара в крови.

По словам Сурженко, яблоки, несомненно, полезны. В плодах содержится максимальное количество необходимых организму веществ.

Витамины:

A,

С,

В1,

В2,

РР,

Е

Минералы:

магний,

фосфор,

йод,

железо,

селен,

калий,

кальций,

цинк.



Но несмотря на богатое содержание полезных веществ, есть одна "загвоздка", которая существенно может "подпортить" здоровье.

"Яблоки содержат большое количество естественного сахара в виде фруктозы, глюкозы и сахарозы, что следует учитывать людям с лишним весом и сахарным диабетом", — пояснила врач-иммунолог в беседе с "Москва 24".

Кроме того, привычные нам компоты, не содержат никакой пользы. Как и фрукты в шарлотках, пирогах, варенье и повидле.

"Компоты и варенье — витамины из лета" — так нам говорили в детстве. Но, как правило, это очередной способ заполучить дополнительный сахар в свой рацион", — говорит диетолог Анна Мелехина.

Врач советует не "злоупотреблять" яблочными сладостями, а лучше съедать свежий фрукт. Но и здесь увлекаться не стоит, пары-тройки плодов в день более чем достаточно.

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