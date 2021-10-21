Несмотря на огромное количество витаминов и микроэлементов, яблоки могут нанести существенный вред здоровью, заявила аллерголог-иммунолог Анна Сурженко. По словам врача, у тех, кто употребляет фрукты "без меры" возникают риски болезней ЖКТ и увеличения показателей сахара в крови.
По словам Сурженко, яблоки, несомненно, полезны. В плодах содержится максимальное количество необходимых организму веществ.
Витамины:
Минералы:
Но несмотря на богатое содержание полезных веществ, есть одна "загвоздка", которая существенно может "подпортить" здоровье.
"Яблоки содержат большое количество естественного сахара в виде фруктозы, глюкозы и сахарозы, что следует учитывать людям с лишним весом и сахарным диабетом", — пояснила врач-иммунолог в беседе с "Москва 24".
Кроме того, привычные нам компоты, не содержат никакой пользы. Как и фрукты в шарлотках, пирогах, варенье и повидле.
"Компоты и варенье — витамины из лета" — так нам говорили в детстве. Но, как правило, это очередной способ заполучить дополнительный сахар в свой рацион", — говорит диетолог Анна Мелехина.
Врач советует не "злоупотреблять" яблочными сладостями, а лучше съедать свежий фрукт. Но и здесь увлекаться не стоит, пары-тройки плодов в день более чем достаточно.
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