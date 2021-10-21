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Для кого опасны яблоки и чем вредны компоты, рассказали врачи

Здоровье

Несмотря на огромное количество витаминов и микроэлементов, яблоки могут нанести существенный вред здоровью, заявила аллерголог-иммунолог Анна Сурженко. По словам врача, у тех, кто употребляет фрукты "без меры" возникают риски болезней ЖКТ и увеличения показателей сахара в крови.

Для кого опасны яблоки и чем вредны компоты, рассказали врачи

По словам Сурженко, яблоки, несомненно, полезны. В плодах содержится максимальное количество необходимых организму веществ.

Витамины:

  • A,
  • С,
  • В1,
  • В2,
  • РР,
  • Е

Минералы:

  • магний,
  • фосфор,
  • йод,
  • железо,
  • селен,
  • калий,
  • кальций,
  • цинк.

Но несмотря на богатое содержание полезных веществ, есть одна "загвоздка", которая существенно может "подпортить" здоровье.

"Яблоки содержат большое количество естественного сахара в виде фруктозы, глюкозы и сахарозы, что следует учитывать людям с лишним весом и сахарным диабетом", — пояснила врач-иммунолог в беседе с "Москва 24".

Кроме того, привычные нам компоты, не содержат никакой пользы. Как и фрукты в шарлотках, пирогах, варенье и повидле.

"Компоты и варенье — витамины из лета" — так нам говорили в детстве. Но, как правило, это очередной способ заполучить дополнительный сахар в свой рацион", — говорит диетолог Анна Мелехина.

Врач советует не "злоупотреблять" яблочными сладостями, а лучше съедать свежий фрукт. Но и здесь увлекаться не стоит, пары-тройки плодов в день более чем достаточно.

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