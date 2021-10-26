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В Литве хотят взять нелегалов в рабство и заставить их оплетать границу колючкой

Мир

Оригинальный способ "разрулить" приграничный мигрантский кризис предложил Пятрас Гражулис, депутат литовского Сейма.

В Литве хотят взять нелегалов в рабство и заставить их оплетать границу колючкой

Он считает, что надо использовать страждущих попасть в Европу нелегальных мигрантов на строительстве стены на литовско-белорусской границе.

По мнению политика, работать невольные гастарбайтеры могли бы за еду. В прямом смысле слова.

"Привлекая мигрантов к работам на строительстве пограничных заграждений можно снизить нагрузку на бюджет и уменьшить их желание ехать в Европу, ведь понимание того, что все время ожидания разрешения на въезд придётся работать, снизит мотивацию потенциальных нелегалов", — так Гражулис пояснил подготовленный им законопроект.

Который, кстати, уже направлен на рассмотрение Сейма.

В самом же тексте документа отмечается, что "соискатели убежища должны работать на общественных работах, включая строительство физического пограничного барьера, вплоть до решения по их ходатайству о предоставлении убежища".

К слову, по действующим в Литве законам, людей, незаконно пересекших госграницу страны, брать на работу запрещено.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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