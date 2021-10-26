Оригинальный способ "разрулить" приграничный мигрантский кризис предложил Пятрас Гражулис, депутат литовского Сейма.
Он считает, что надо использовать страждущих попасть в Европу нелегальных мигрантов на строительстве стены на литовско-белорусской границе.
По мнению политика, работать невольные гастарбайтеры могли бы за еду. В прямом смысле слова.
"Привлекая мигрантов к работам на строительстве пограничных заграждений можно снизить нагрузку на бюджет и уменьшить их желание ехать в Европу, ведь понимание того, что все время ожидания разрешения на въезд придётся работать, снизит мотивацию потенциальных нелегалов", — так Гражулис пояснил подготовленный им законопроект.
Который, кстати, уже направлен на рассмотрение Сейма.
В самом же тексте документа отмечается, что "соискатели убежища должны работать на общественных работах, включая строительство физического пограничного барьера, вплоть до решения по их ходатайству о предоставлении убежища".
К слову, по действующим в Литве законам, людей, незаконно пересекших госграницу страны, брать на работу запрещено.
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