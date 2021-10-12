12 стран-членов Евросоюза высказались за изменение миграционного законодательства блока так, чтобы на границах за счёт общего бюджета построить стены.
Инициаторами стали Польша и Литва. Они первыми потребовали помощи от членов "европейской семьи" в укреплении своих границ, чтобы остановить практически неконтролируемый поток нелегальных мигрантов с юга и востока.
Письмо с предложениями было направлено в Еврокомиссию ещё на прошлой неделе. Об этом на брифинге сегодня рассказал официальный представитель ЕК Эрик Мамер. По его словам, главы МИД двенадцати стран просят изменить Шенгенский кодекс и разрешить "установку физических барьеров на внешних рубежах Евросоюза", а также выделить на это "адекватное финансирование из бюджета ЕС в приоритетном порядке".
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