Экс-госсекретарь США Колин Пауэлл скончался от последствий, вызванных COVID-19

Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл скончался в возрасте 84 лет. Причиной смерти стали осложнения после перенесённого COVID-19. Один из родственников генерала отметил, что до своей кончины он проходил вакцинацию. Пауэлл умер восемнадцатого октября, сообщила его семья.

Пауэлл родился в Нью-Йорке в 1937 году. Сначала он хотел получить образование в сфере геологии, но затем изменил своё решение и стал военным офицером, которому удалось дослужиться до генерала.

Он воевал во Вьетнаме, а в администрации Рональда Рейгана стал первым темнокожим советником по нацбезопасности. Впоследствии Пауэлл занял место председателя Объединённого комитета начальников штабов.

При Джордже Буше-младшем он был руководителем Госдепартамента, а также являлся одним из руководителей военной операции 2003 года в Ираке. В дальнейшем выяснилось, что он руководствовался ложными данными о попытках Багдада создать оружие массового поражения.

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