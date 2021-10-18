Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл скончался в возрасте 84 лет. Причиной смерти стали осложнения после перенесённого COVID-19. Один из родственников генерала отметил, что до своей кончины он проходил вакцинацию. Пауэлл умер восемнадцатого октября, сообщила его семья.
Пауэлл родился в Нью-Йорке в 1937 году. Сначала он хотел получить образование в сфере геологии, но затем изменил своё решение и стал военным офицером, которому удалось дослужиться до генерала.
Он воевал во Вьетнаме, а в администрации Рональда Рейгана стал первым темнокожим советником по нацбезопасности. Впоследствии Пауэлл занял место председателя Объединённого комитета начальников штабов.
При Джордже Буше-младшем он был руководителем Госдепартамента, а также являлся одним из руководителей военной операции 2003 года в Ираке. В дальнейшем выяснилось, что он руководствовался ложными данными о попытках Багдада создать оружие массового поражения.
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