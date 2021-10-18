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Экс-госсекретарь США Колин Пауэлл скончался от последствий, вызванных COVID-19

Мир » Северная Америка » США и Канада

Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл скончался в возрасте 84 лет. Причиной смерти стали осложнения после перенесённого COVID-19. Один из родственников генерала отметил, что до своей кончины он проходил вакцинацию. Пауэлл умер восемнадцатого октября, сообщила его семья.

Экс-госсекретарь США Колин Пауэлл скончался от последствий, вызванных COVID-19

Пауэлл родился в Нью-Йорке в 1937 году. Сначала он хотел получить образование в сфере геологии, но затем изменил своё решение и стал военным офицером, которому удалось дослужиться до генерала. 

Он воевал во Вьетнаме, а в администрации Рональда Рейгана стал первым темнокожим советником по нацбезопасности. Впоследствии Пауэлл занял место председателя Объединённого комитета начальников штабов.

При Джордже Буше-младшем он был руководителем Госдепартамента, а также являлся одним из руководителей военной операции 2003 года в Ираке. В дальнейшем выяснилось, что он руководствовался ложными данными о попытках Багдада создать оружие массового поражения.

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Автор: Петр Ермилин, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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