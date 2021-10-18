Университет Хопкинса: вакцинация усугубила пандемию в мире

Данные, собранные Университетом Джона Хопкинса, который с самого начала пандемии вел собственную статистику заболеваемости в мире, доказывают, что вакцины против COVID-19 усугубили ситуацию.

Об этом сообщает newstarget.com со ссылкой на Джоэл Смолли, аналитика количественных данных из Соединенного Королевства, который проанализировал статистику Хопкинса, доказывающие, что "страны по всему миру испытали массовые всплески заболеваемости и смертей от COVID-19 после того, как началась активная вакцинация".

"Вакцины против COVID на 50-80% эффективны в снижении тяжелых заболеваний и смертности, — говорит Смолли. — Если посмотреть на еженедельные показатели смерти от COVID-19 в стране до и после введения вакцин против коронавируса, то видна корреляция между распространением коронавирусных вакцин COVID-19 и ростом смертности, связанной с коронавирусом, примерно в 40 разных странах. Например, в Великобритании, Израиле, Тайване".

По словам Смолли, данные со всего мира доказывают, что вакцины против COVID-19 вызывают "больше болезней и смертей"

К слову, Pfizer признал эту корреляцию, отметив в отчёте, представленном в Управление по контролю за продуктами и лекарствами, что их вакцина против COVID-19 повышает вероятность заражения людей "облегчённой формой" ковидом примерно на 30%.

Доктор Питер Маккалоу, специализирующийся на внутренних болезнях и кардиологии, упомянул об исследовании, которое показало, что "вакцинированные люди несут в ноздрях в 251 раз больше вирусов COVID-19 по сравнению с невакцинированными”.

"Смягчая симптомы инфекции, укол позволяет вакцинированным людям переносить необычно высокие вирусные нагрузки, долгое время не обнаруживая симптомов, что потенциально превращает их в предсимптомных суперразносчиков, — цитирует издание Маккалоу. — именно по этой причине во многих местах с высоким уровнем вакцинации наблюдаются заметные вспышки среди вакцинированных лиц.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

В сентябре около 75 % людей в штате Вермонт (США), умерших от COVID-19, были полностью вакцинированы.

В июле сообщалось, что около 40 % людей, госпитализированных в Соединённых Штатах по поводу COVID-19, были полностью вакцинированы.

Департамент общественного здравоохранения Англии, признал, что около 63% людей в Великобритании, которые умерли от варианта дельта, также были вакцинированы.

В Израиле, одной из самых вакцинированных стран в мире, в последние месяцы резко возросло число случаев заболевания COVID-19 и госпитализаций среди вакцинированных.

Доктор Коби Хавив, директор больницы Херцога в Иерусалиме, отметил во время выступления на 13-м израильском канале, что "большая часть населения” Израиля уже вакцинирована. Несмотря на это, в его больнице по-прежнему регистрируется много случаев заболевания COVID-19.

По данным Хавива, от 85 до 90% госпитализаций в больнице Херцога полностью вакцинированы. Из них у 95 % болезнь протекает в тяжелой форме.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.