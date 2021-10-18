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Университет Хопкинса: вакцинация усугубила пандемию в мире

Здоровье

Данные, собранные Университетом Джона Хопкинса, который с самого начала пандемии вел собственную статистику заболеваемости в мире, доказывают, что вакцины против COVID-19 усугубили ситуацию.

Университет Хопкинса: вакцинация усугубила пандемию в мире

Об этом сообщает newstarget.com со ссылкой на Джоэл Смолли, аналитика количественных данных из Соединенного Королевства, который проанализировал статистику Хопкинса, доказывающие, что "страны по всему миру испытали массовые всплески заболеваемости и смертей от COVID-19 после того, как началась активная вакцинация".

"Вакцины против COVID на 50-80% эффективны в снижении тяжелых заболеваний и смертности, — говорит Смолли. — Если посмотреть на еженедельные показатели смерти от COVID-19 в стране до и после введения вакцин против коронавируса, то видна корреляция между распространением коронавирусных вакцин COVID-19 и ростом смертности, связанной с коронавирусом, примерно в 40 разных странах. Например, в Великобритании, Израиле, Тайване".

По словам Смолли, данные со всего мира доказывают, что вакцины против COVID-19 вызывают "больше болезней и смертей"

К слову, Pfizer признал эту корреляцию, отметив в отчёте, представленном в Управление по контролю за продуктами и лекарствами, что их вакцина против COVID-19 повышает вероятность заражения людей "облегчённой формой" ковидом примерно на 30%.

Доктор Питер Маккалоу, специализирующийся на внутренних болезнях и кардиологии, упомянул об исследовании, которое показало, что "вакцинированные люди несут в ноздрях в 251 раз больше вирусов COVID-19 по сравнению с невакцинированными”.

"Смягчая симптомы инфекции, укол позволяет вакцинированным людям переносить необычно высокие вирусные нагрузки, долгое время не обнаруживая симптомов, что потенциально превращает их в предсимптомных суперразносчиков, — цитирует издание Маккалоу. — именно по этой причине во многих местах с высоким уровнем вакцинации наблюдаются заметные вспышки среди вакцинированных лиц.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

  • В сентябре около 75 % людей в штате Вермонт (США), умерших от COVID-19, были полностью вакцинированы.
  • В июле сообщалось, что около 40 % людей, госпитализированных в Соединённых Штатах по поводу COVID-19, были полностью вакцинированы.
  • Департамент общественного здравоохранения Англии, признал, что около 63% людей в Великобритании, которые умерли от варианта дельта, также были вакцинированы.
  • В Израиле, одной из самых вакцинированных стран в мире, в последние месяцы резко возросло число случаев заболевания COVID-19 и госпитализаций среди вакцинированных.

Доктор Коби Хавив, директор больницы Херцога в Иерусалиме, отметил во время выступления на 13-м израильском канале, что "большая часть населения” Израиля уже вакцинирована. Несмотря на это, в его больнице по-прежнему регистрируется много случаев заболевания COVID-19.

  • По данным Хавива, от 85 до 90% госпитализаций в больнице Херцога полностью вакцинированы. Из них у 95 % болезнь протекает в тяжелой форме.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Елена Андреева
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