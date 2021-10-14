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Доктор школы Хопкинса: в борьбе с пандемией власти делают неверную ставку

Здоровье

Профессор медицинской школы Университета Джона Хопкинса доктор Марти Макари раскритиковал власти стран, настаивающие активизации процессов вакцинации.

Доктор школы Хопкинса: в борьбе с пандемией власти делают неверную ставку

По его словам, отказ правительств признать важность естественного иммунитета в борьбе с COVID-19 стал вопиющим. Стремление провакцинировать как можно больше людей — ошибка, поскольку научные исследования показывают, что естественный иммунитет превосходит тот, который формируют вакцины.

"Данные о естественном иммунитете в настоящее время ошеломляют, — сказал Макари. — Оказывается, гипотеза наших лидеров общественного здравоохранения о том, что привитый иммунитет лучше и сильнее естественного иммунитета, была ошибочной. Они сделали все наоборот. И теперь у нас есть данные из Израиля, показывающие, что естественный иммунитет в 27 раз эффективнее вакцинного. Это подтверждает 15 других исследований”.

Учёный подчеркнул, что невозможность справиться с пандемией — "провал правительств, а не провал науки":

"Как насчет некоторой гибкости? Как насчет признания естественного иммунитета и предоставления возможности тем, у кого есть циркулирующие антитела, получить отсрочку? Именно так поступают в некоторых частях Европы, и именно так делают в Израиле".

К слову, Макари является сторонником теории о том, что ковид со временем перейдёт в разряд сезонных эпидемий, "понизив рейтинг COVID с серьезной угрозы общественному здоровью до легкой, распространенной, похожей на простуду болезни”.

И кстати, Макари считает, что вакцины более безопасны, чем все те, которые защищают от других болезней, и что осложнения "чрезвычайно редки".

"Если вы еще не переболели или у вас нет или мало антител, то идите и вакцинируйтесь, прямо сейчас, сегодня, потому что мы приближаемся к точке, когда это настолько заразно, это очень быстро распространяется среди населения”.

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Эпидемия. Иммунитет к коронавирусу. Вакцинная гонка 2020
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Елена Андреева
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