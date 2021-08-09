Британский профессор: COVID скоро станет сезонной болячкой, как ОРВИ

Профессор Нориджской медицинской школы Университета Восточной Великобритании Пол Хантер уверен, что коронавирус останется с человечеством навсегда, однако перейдет в разряд сезонных инфекций.

Свое видение ситуации и ее развития профессор Хантер изложил в статье, опубликованной в журнале Spectator.

"Как и другие коронавирусы, этот, вероятно, будет заражать нас всех неоднократно на протяжении всей нашей жизни. Вероятная цикличность эпидемии — раз в пять лет. Вакцины притормозят вирус, но со временем будут меньше защищать от инфекции, оставаясь эффективной профилактикой от госпитализации и смерти. Коллективного иммунитета никогда не будет, но мы достигнем управляемого баланса между иммунитетом и инфекциями", — пишет доктор Хантер.

По его словам, COVID "будет совсем другой, нежели сейчас, болезнью":

в основном протекать будет бессимптомно или в легкой форме, подобно распространённым сегодня инфекциям носа и горла.

Проще говоря, станет одной причиной ОРВИ. На это, отмечает учёный, указывают симптомы дельта-варианта, который проявляется болью в горле и насморком.

"Другие коронавирусы являются сезонными и, как правило, достигают пика зимой. Мы можем ожидать, что этот вирус поведет себя так же. И прививки от него будут проводиться так, как сейчас противогриппозные".

Что же касается мутаций COVID-19, то есть все основания рассчитывать, что Дельта -штамм станет последним в цепочке:

"Этот штамм — как раз из-за своей высокой патогенности — вероятнее всего останется доминирующим. А наука уже знает — на примере других вирусов — что после появления "очень заразного варианта" эволюция вирусов всегда замедляется.