EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
П - последовательность или передумал? Байден всё же позвонил Зеленскому
Ольга Бузова скрылась от итальянской полиции
Власти рассматривают вопрос вакцинации мигрантов от COVID-19
Продюсер Яна Рудковская готовится к рождению дочери
Подпольные собачьи бои: почему в России не удаётся пресечь поединки с животными
В Совфеде оценили намерение США говорить с Россией "с позиции силы"
Лолита раскрыла причину лишнего веса Николая Цискаридзе
The Wall Street Journal: COVID-19 был разработан в лаборатории
Зеленский поздравил украинских журналистов с их праздником. Но не всех

Сотрудники школы Хопкинса обнаружили вирус, делающий человека глупым

Интересные Новости

Ученые из Медицинского университета Джона Хопкинса идентифицировали таинственный вирус, который в прямом смысле слова делает людей глупыми.

Сотрудники школы Хопкинса обнаружили вирус, делающий человека глупым

В отчете об исследовании, опубликованном в журнале Национальной академии наук США, говорится:

"Слизистые оболочки человека содержат широкий спектр микроорганизмов. Их биологическое воздействие на организм практически не изучено. Неожиданно мы обнаружили в ротоглотке некоторых здоровых людей вирус — ATCV-1, который, хоть и несильно, но всё же влияет на когнитивные способности, снижая их".

Как рассказывают учёные, из 90 обследованных американцев у 40 вирус "глупости" был обнаружен.

"Те, у кого на слизистой рта и носа "живёт" ATCV-1, показали худшие результаты в тестах, предназначенных для измерения скорости и точности визуальной обработки. Они также достигли более низких результатов в заданиях, предназначенных для измерения внимания", — написано в статье.

По мнению биологов, обнаруженный вирус "довольно распространён у людей".

"Удивительно, но это открытие имеет огромный смысл. Вы когда-нибудь смотрели на окружающий мир и задавались вопросом, почему так много людей кажутся интеллектуально отсталыми? Теперь мы знаем, что вирус действительно может изменить функцию и экспрессию клеток вашего мозга.

Наконец, есть научное объяснение, которое подкрепляет наши наблюдения за другими людьми. Половина населения действительно может быть заражена "глупым" вирусом, изменяющим их способность к познанию, память и осознание. И если одного этого вируса недостаточно для выполнения работы, в воде всегда есть фтор, разрушающий мозг, ртуть в прививках от гриппа и отупляющие реалити-шоу, — комментирует открытие эксперт издания The Independent. — Этот вирус, по сути, "рулит" многими решениями о покупке, что стимулирует экономику США. Например, заставляет покупать лотерейные билеты, страховки для сотового телефона, синтетические витамины и прочую ерунду. Без помощи этого вируса большая часть экономики остановилась бы, а продажи многих популярных товаров упали бы почти до нуля.

В следующий раз, когда кто-то обвинит вас в какой-то глупости, просто ответьте: "А что я могу поделать? Я заразился "глупым вирусом".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Вот к чему привел национальный дебилизм...
Автор: Ольга Лебедева
Последние материалы
Сотрудники школы Хопкинса обнаружили вирус, делающий человека глупым
Кофеин может действовать как анальгетик
Частое употребление кофе повышает риск развития глаукомы
П - последовательность или передумал? Байден всё же позвонил Зеленскому
Ольга Бузова скрылась от итальянской полиции
Власти рассматривают вопрос вакцинации мигрантов от COVID-19
Вросший ноготь и чеснок: рецепт облегчения боли
На что обратить внимание при покупке коляски, бывшей в употреблении?
Продюсер Яна Рудковская готовится к рождению дочери
Как удержать вес и объемы после похудения
Популярное
Фитнесс
Почему у культуристок растут "член" и волосы на теле?

Фигуры многих культуристов приводят в смущение, а иногда даже пугают. В этом виноваты стероиды, тестостерон, утрата эстрогенов у женщин, замедление выработки мужских гормонов у мужчин.

Почему у культуристок растут "член" и волосы на теле?
Украинские журналисты показали, как вода из Днепра просочилась в Крым
Новости Украины
Украинские журналисты показали, как вода из Днепра просочилась в Крым
Общество
В Коммунарке от COVID-19 скончался народный артист России Валерий Лонской
Бывший СССР
Эксперт прокомментировал отказ Казахстана от совместных санкций ЕАЭС
Василий Амирджанов Военно-патриотические рефлексии стали причиной травли Василий Амирджанов Любовь Степушова Новая Меркель намерена остановить "Северный поток - 2" Любовь Степушова Соломон Соловьев Знак зодиака 7 июня: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев
Евросоюз
Новая Меркель намерена остановить "Северный поток - 2"
Происшествия
В Японии задержан третий помощник капитана рыболовецкого судна "Амур"
Польша входит в жёсткую конфронтацию с Германией
Энергетика
Польша входит в жёсткую конфронтацию с Германией
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников