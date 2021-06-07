Ученые из Медицинского университета Джона Хопкинса идентифицировали таинственный вирус, который в прямом смысле слова делает людей глупыми.

В отчете об исследовании, опубликованном в журнале Национальной академии наук США, говорится:

"Слизистые оболочки человека содержат широкий спектр микроорганизмов. Их биологическое воздействие на организм практически не изучено. Неожиданно мы обнаружили в ротоглотке некоторых здоровых людей вирус — ATCV-1, который, хоть и несильно, но всё же влияет на когнитивные способности, снижая их".

Как рассказывают учёные, из 90 обследованных американцев у 40 вирус "глупости" был обнаружен.

"Те, у кого на слизистой рта и носа "живёт" ATCV-1, показали худшие результаты в тестах, предназначенных для измерения скорости и точности визуальной обработки. Они также достигли более низких результатов в заданиях, предназначенных для измерения внимания", — написано в статье.

По мнению биологов, обнаруженный вирус "довольно распространён у людей".

"Удивительно, но это открытие имеет огромный смысл. Вы когда-нибудь смотрели на окружающий мир и задавались вопросом, почему так много людей кажутся интеллектуально отсталыми? Теперь мы знаем, что вирус действительно может изменить функцию и экспрессию клеток вашего мозга.

Наконец, есть научное объяснение, которое подкрепляет наши наблюдения за другими людьми. Половина населения действительно может быть заражена "глупым" вирусом, изменяющим их способность к познанию, память и осознание. И если одного этого вируса недостаточно для выполнения работы, в воде всегда есть фтор, разрушающий мозг, ртуть в прививках от гриппа и отупляющие реалити-шоу, — комментирует открытие эксперт издания The Independent. — Этот вирус, по сути, "рулит" многими решениями о покупке, что стимулирует экономику США. Например, заставляет покупать лотерейные билеты, страховки для сотового телефона, синтетические витамины и прочую ерунду. Без помощи этого вируса большая часть экономики остановилась бы, а продажи многих популярных товаров упали бы почти до нуля.

В следующий раз, когда кто-то обвинит вас в какой-то глупости, просто ответьте: "А что я могу поделать? Я заразился "глупым вирусом".