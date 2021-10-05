Банка российской сметаны оскорбила латышскую пенсионерку

Скандал разгорелся из-за публикации в социальных сетях латышской пенсионерки. Скаидрите Краллиша возмутилась наличием российской сметаны на полках продуктовых магазинов Латвии. Ещё больше женщину задело, что на банках не было ни слова по-латышски. Описание продукта и информация о составе осталась на русском языке, передают "Народные новости".

"Что, в Латвии уже второй государственный язык?" — спрашивает женщина.

Многие комментаторы поддержали женщину и начали требовать от властей исправить сложившеюся ситуацию. А кто-то и вовсе предложил устроить бойкот российским продуктам с непереведённым описанием на латышский язык.

Пенсионерка пожаловалась и на магазин, где купила злосчастную сметану. По её словам, продавец выставил фото с описанием продукта на государственном языке страны.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что в Полтаве вывесили баннеры с требованием "Идти на Москву". Билборды с изображением гетмана Ивана Мазепы появились в центре города. В Верховной Раде, такой "призыв" прокомментировали как "напоминание", что Полтавская битва ещё "не окончена".

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