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Встречайте новинку от АвтоВАЗ: Lada Niva с революционной медиасистемой

АвтоВАЗ анонсировал новую Lada Niva Travel с медиасистемой LADA EnjoY Pro

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Авто

АвтоВАЗ представил обновленную версию внедорожника Lada Niva Travel с инновационной медиасистемой LADA EnjoY Pro в середине апреля.

АвтоВАЗ анонсировал новую Lada Niva Travel с медиасистемой LADA EnjoY Pro
Фото: Wikipedia by Kirill Borisenko is licensed under CC BY-SA 4.0

Эта система интегрирует сервисы Яндекса и основана на операционной системе Android, что позволяет обновлять программное обеспечение автоматически по воздуху. Ключевые функции медиасистемы включают доступ к Яндекс Навигатору, Яндекс Музыке и Bookmate. Массовое производство автомобилей с новой системой начнется в конце мая, а первые модели появятся у дилеров и в продаже в начале июня.

Эта разработка предлагает удобный и интуитивно понятный интерфейс, включая систему виджетов и всплывающих сообщений, призванный улучшить пользовательский опыт.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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