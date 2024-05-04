Встречайте новинку от АвтоВАЗ: Lada Niva с революционной медиасистемой

АвтоВАЗ анонсировал новую Lada Niva Travel с медиасистемой LADA EnjoY Pro

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АвтоВАЗ представил обновленную версию внедорожника Lada Niva Travel с инновационной медиасистемой LADA EnjoY Pro в середине апреля.

Фото: Wikipedia by Kirill Borisenko is licensed under CC BY-SA 4.0

Эта система интегрирует сервисы Яндекса и основана на операционной системе Android, что позволяет обновлять программное обеспечение автоматически по воздуху. Ключевые функции медиасистемы включают доступ к Яндекс Навигатору, Яндекс Музыке и Bookmate. Массовое производство автомобилей с новой системой начнется в конце мая, а первые модели появятся у дилеров и в продаже в начале июня.

Эта разработка предлагает удобный и интуитивно понятный интерфейс, включая систему виджетов и всплывающих сообщений, призванный улучшить пользовательский опыт.