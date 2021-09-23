В Полтаве появились билборды с призывом идти "на Москву"

На улицах украинской Полтавы ко Дню города были установлены билборды с изображением гетмана Ивана Мазепы, который перешёл на сторону Швеции во время Северной войны и признан на Украине борцом за независимость страны.

По словам депутата Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко, на улицах Полтавы появились билборды с напоминанием о том, что Полтавская битва ещё не окончилась. Парламентарий напомнил, что под Полтавой начался путь к независимости Украины.

"А Российская империя начала свой долгий путь во лжи, создании мифов и переписывании настоящей истории", — написал Гончаренко в Telegram.

Он добавил, что Украина до сих пор борется с этим и обязательно победит.

Также депутат разместил в соцсети фотографии билбордов, на которых изображён украинский гетман Иван Мазеп, а внизу находится надпись "Полтавская битва не завершена. На Москву".

Во время Северной войны соратник Петра I Мазепа перешёл на сторону Швеции. Его личность по-разному оценивается на Украине и в России. Украинские националисты называют его борцом за независимость страны, а в России он считается предателем.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.