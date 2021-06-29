Зеленский надеется ещё раз увидеть, как сильно Швеция любит Украину

Неожиданное заявление от президента Украины Владимира Зеленского: он надеется, что 29 июня Швеция покажет свою "сильную любовь" к Украине.

Президент выступил ранее в Раде, где не пожалел лестных слов для Стокгольма. Шведы, заявил Зеленский, являются "большими друзьями" и "партнёрами" Киева. Также Зеленский отметил, что с властями Швеции ранее были проведены переговоры. По их итогам Украина получила уникальные документы: копии конституции Пилипа Орлика.

"К 30-летию нашей независимости, впервые за 311 лет, в Украину попадёт оригинал конституции Орлика. Его вместе с булавой гетмана Орлика и гетмана Ивана Мазепы все желающие смогут увидеть в Софийском соборе", — высказался Зеленский.

Затем президент рассказал собравшимся о делах спортивных.

"С этой высокой трибуны я хочу еще раз поблагодарить наших шведских партнёров. За последний месяц, учитывая Евро-2020, Швеция уже во второй раз показывает, что является нашим большим другом. Верим, что и завтра она в третий раз покажет, как сильно любит Украину", — сообщил президент.

Напомним, что ранее Швеция успешно обыграла Польшу, и данная победа позволила Украине всё-таки попасть в стадию плей-офф.

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