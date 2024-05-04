Избегайте ошибок: как подбирать идеальную форму и цвет бровей

Бровист Руда указала главные ошибки при коррекции бровей

1:04 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Неправильная форма и неподходящий цвет бровей могут сильно испортить образ, поделилась косметолог-бровист Ольга Руда. Одной из частых ошибок при коррекции, по ее словам, является бездумное выщипывание начала линии бровей.

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Часто люди следуют устаревшему правилу о начале брови, что может визуально изменить форму носа и взгляда. Ольга Руда рекомендует использовать технику проведения прямых линий по центру лба и вверх от внутреннего уголка глаза для достижения более гармоничного эффекта. Она также отмечает важность того, чтобы внешний кончик бровей не располагался ниже их основания, чтобы избежать "эффекта Пьеро". Неправильный оттенок бровей также может испортить образ, и Ольга Руда советует выбирать краску, соответствующую цвету корней волос или немного светлее.

В целом, рекомендуется обратиться к грамотному бровисту хотя бы один раз, чтобы создать идеальную форму бровей, которую затем можно поддерживать.