Журналист из Латвии: чем недовольны жители страны

Журналист из Латвии, автор YouTube-канала "И Грянул Грэм" Вадим Радионов рассказал о том, как живут сегодня в этой прибалтийской стране.

Взгляд изнутри на сегодняшний день в Латвии

Почему до рекордно низкого уровня упал рейтинг президента Эгилса Левитса ?

? В кварталах и на улочках Риги раздаётся стрельба во время военных учений.

Нежелание вакцинироваться приводит к закрытию школ, а латыши выходят на демонстрации против "антиковидных" мер.

Государство выдало по 700 евро на ребёнка. Это хотя и не решает все вопросы, но оказывается неплохим подспорьем семьям с детьми.

Против чего и кого воюют латышские националисты:?

Эти и ряд других вопросов и тем — в интервью с латвийским журналистом.

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