Журналист из Латвии, автор YouTube-канала "И Грянул Грэм" Вадим Радионов рассказал о том, как живут сегодня в этой прибалтийской стране.
Эти и ряд других вопросов и тем — в интервью с латвийским журналистом.
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