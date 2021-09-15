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Журналист из Латвии: чем недовольны жители страны

Правда ТВ » Точка зрения

Журналист из Латвии, автор YouTube-канала "И Грянул Грэм" Вадим Радионов рассказал о том, как живут сегодня в этой прибалтийской стране.

Взгляд изнутри на сегодняшний день в Латвии
  • Почему до рекордно низкого уровня упал рейтинг президента Эгилса Левитса?
  • В кварталах и на улочках Риги раздаётся стрельба во время военных учений.
  • Нежелание вакцинироваться приводит к закрытию школ, а латыши выходят на демонстрации против "антиковидных" мер.
  • Государство выдало по 700 евро на ребёнка. Это хотя и не решает все вопросы, но оказывается неплохим подспорьем семьям с детьми.
  • Против чего и кого воюют латышские националисты:?

Эти и ряд других вопросов и тем — в интервью с латвийским журналистом.

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Автор: Игорь Буккер, Редактор: Елена Тимошкина
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