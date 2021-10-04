Глобальный сбой произошел в работе Facebook, Instagram, WhatsApp и TikTok

В понедельник пользователи по всему миру сообщают о сбоях в работе приложений Facebook, Instagram и WhatsApp. Это подтверждают данные сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Пользователи Facebook жалуются на сбои в работе сайта, у Instagram не открываются сайт и приложение. В WhatsApp есть проблемы с подключением к серверу.

На странице Facebook в Twitter появилось сообщение о том, что администрации соцсети известно о проблемах с доступом к приложениям и продуктам. Facebook извинился перед пользователями за вызванные неудобства и пообещал устранить неполадки.

Аналогичные посты с извинениями появились в Twitter от WhatsApp и Instagram.

Соцсеть Facebook основал в 2004 году 19-летний американский студент Марк Цукерберг. Facebook владеет сервисами Messenger, WhatsApp и Instagram.

Telegram как спасение

Сообщается, что из WhatsApp и Facebook пользователи перешли в Telegram, чтобы продолжить общение.

После падения почти всех ведущих соцсетей Telegram столкнулся с огромной нагрузкой, но мессенджер пока держится, несмотря на то, что администрация сервиса приняла экстренные меры, отключив ряд функций для сохранения обмена сообщениями и возможности публикаций в каналах и чатах.

Сбой в работе TikTok

Вслед за Facebook, Instagram и WhatsApp проблемы появились и у популярного сервиса для создания и просмотра коротких видео TikTok. По данным Downdetector, пользователи жалуются на то, что не могут войти в приложение и испытывают сложности при отправке сообщений.

Cбой в работе Google, Amazon и Zoom

Также по всему миру наблюдается сбой в работе Google и его сервисов, в том числе YouTube. Также проблемы наблюдаются у платформы электронной коммерции Amazon и сервиса для видеоконференций Zoom.

Возможная причина

Журналист Independent Брайан Кребс обратил внимание на то, что в понедельник утром кто-то удалил из таблиц глобальной маршрутизации записи DNS, которые сообщают системам, как найти Facebook. com или Instagram. com.

"Снежный ком"

Журналист The New York Times Райан Мак сравнил глобальный сбой в работе приложений со "снежным комом".

"Вся работа встала, несколько человек, с которыми я разговаривал, сказали, что это похоже на снежный ком", — написал Мак в Twitter, который пока продолжает работать без сбоев, несмотря на большой наплыв пользователей.

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