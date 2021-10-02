Эксперт считает, что кризис в Грузии продолжится из-за неудачи Саакашвили

Ведущий научный сотрудник института международных исследований МГИМО Николай Силаев полагает, что политический кризис в Грузии будет продолжаться, поскольку попытка экс-президента Михаила Саакашвили сыграть ва-банк провалилась.

"Попытка обострить внутренний кризис в Грузии, сыграть ва-банк у Саакашвили не очень удалась. Может быть, он ожидал, что он, как Наполеон, вернувшийся во Францию, вокруг себя соберет толпы, и он пойдёт во главе этих толп на столицу всех свергать. Но этого не произошло, как мы видим", — сказал эксперт РИА Новости.

На данный момент на выборах лидирует правящая партия "Грузинская мечта"- у нее 47,6% голосов, а у партии Саакашвили "Единое национальное движение" — 27,1%.

Силаев считает, что у экс-президента обычный кризис среднего возраста.

"Я думаю, что не было никакого определенного расчёта, он слишком долго обещал, что вернётся, и решил наконец вернуться. Я не думаю, что он действует рационально. Это вообще не его манера. Он рассчитывал на то, что, если вокруг него соберутся сторонники, это увеличит шансы его партии на выборах", — отмечает научный сотрудник.

При этом эксперт полагает, что главная цель текущей игры - оспорить легитимность этих выборов. Так, по его мнению, в скором времени начнутся митинги, связанные с неправильным подсчетом голосов.

Ранее лидер правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе выразил мнение, что арестованный экс-лидер Грузии Михаил Саакашвили продолжает делать так называемое "русское дело".

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