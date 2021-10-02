В Грузии выяснили цель приезда Саакашвили в страну

В Грузии уверены, Михаил Саакашвили прибыл в страну, чтобы совершить госпереворот.

По информации агентства Interpressnews. такой версии придерживается глава правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе,

"Он прибыл в Грузию для того, чтобы совершить государственный переворот и спровоцировать беспорядки в стране. Соответственно, правоохранительные органы приняли все меры для того, чтобы пресечь его новое преступление", — заявил он.

Кобахидзе уверил, что против бывшего президента страны будут приниматься лишь правовые нормы.

Ранее спикер грузинского парламента Каха Кучава, давая оценку спецоперации по поимке экс-лидера Грузии Михаила Саакашвили, отметил, что она прошла на высоком уровне.

Он рассказал, что некоторые структуры и ведомства были осведомлены о нахождении Саакашвили в Грузии, однако информация держалась в тайне.

Михаил Саакашвили вернулся в страну после восьми лет эмиграции. Он был оперативно задержан сотрудниками правоохранительных органов и помещен под стражу. Маршрут передвижения беглого политика проследили с Украины до Грузии.

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