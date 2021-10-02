В Грузии рассказали о "русском деле" Михаила Саакашвили

Лидер правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе уверен, что арестованный экс-лидер Грузии Михаил Саакашвили продолжает делать так называемое "русское дело".

Политика считает, что Саакашвили действует в интересах России. Пророссийские интересы, по убеждению Кобахидзе, он лоббировал в течение девяти лет пока находился у власти.

"Он передал России 20 процентов территорий Грузии, стратегические экономические объекты и так далее. Затем, находясь в оппозиции, он продолжал делать русское дело", — цитирует слова Кобахидзе ТАСС.

Ранее Кобахидзе отмечал, что Саакашвили приехал в Грузию, чтобы организовать государственный переворот и спровоцировать беспорядки в стране.

Саакашвили сам говорил о своих намерениях. В социальных сетях он написал, что приехал на родину из Украины спустя восемь лет эмиграции, чтобы участвовать в протестных акциях после выборов.

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