МВД Британии объявило в розыск троих обвиняемых в отравлении Скрипалей

МВД Великобритании выдало ордера на арест и объявило в розыск россиян Александра Мишкина, Анатолия Чепигу и Дениса Сергеева, обвиняемых в причастности к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщила глава министерства Прити Пател.

"В настоящее время все трое объявлены в розыск, выданы ордеры на их арест", — цитирует заявление министра РИА Новости.

Ранее в британской полиции заявили о заочном предъявлении обвинения в попытке убийства Скрипалей и полицейского Ника Бейли, а также ряде других преступлений россиянину Денису Сергееву (псевдоним "Сергей Федотов"), возможно, являющемуся сотрудником ГРУ.

Обвинения предъявили также Александру Мишкину (псевдоним "Александр Петров") и Анатолию Чепиге ("Руслан Боширов"), которые, предположительно, являются сообщниками Сергеева.

21 сентября в британский МИД вызвали представителя посольства РФ в Лондоне для обсуждения новой информации по инциденту со Скрипалями.

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери в марте 2018 года.

Предположительно, для отравления использовалось нервно-паралитическое вещество "Новичок".

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