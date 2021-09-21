Представителя посольства РФ вызвали в британский МИД из-за отравления Скрипалей

Советника-посланника посольства России в Лондоне вызвали в МИД Великобритании 21 сентября.

Как рассказали ТАСС в посольстве, сотрудник российского диппредставительства уже отправился в министерство.

Reuters со ссылкой на официального представителя британского премьер-министра Бориса Джонсона сообщает, что в МИД с представителем посольства РФ в Лондоне обсудят новую информацию о случившемся в марте 2018 года в Солсбери инциденте с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Ранее британская полиция заявила о заочном предъявлении обвинения в покушении на убийство Скрипалей и полицейского Ника Бейли, а также ряде других преступлений россиянину Денису Сергееву (псевдоним "Сергей Федотов"), который, предположительно, служит в ГРУ.

Аналогичные обвинения предъявлены предполагаемым сообщникам Сергеева — Александру Мишкину (псевдоним "Александр Петров") и Анатолию Чепиге ("Руслан Боширов").

Британские власти намерены в ближайшее время направить сведения об обвиняемых в Интерпол.

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