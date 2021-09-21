Британия обвинила третьего россиянина в причастности к отравлению Скрипалей

Полиция Великобритании официально заявила о причастности еще одного россиянина к отравлению в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Как сообщает Би-би-си, речь идёт о Денисе Сергееве, который, по версии британских правоохранителей, использовал псевдоним "Сергей Федотов".

В сообщении отмечается, что информация о третьем подозреваемом в отравлении в Солсбери стала мелькать в СМИ еще в 2019 году. Позже стало известно, что Денис Сергеев служит в ГРУ и имеет звание генерал-майора. Предполагается, что он мог руководить действиями сообщников в отравлении Скрипалей - Александра Мишкина (псевдоним «Александр Петров») и Анатолия Чепиги («Руслан Боширов»).

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом группы "Новичок" в Солсбери 4 марта 2018 года. В этот же день этот город посещали Петров и Боширов, прибывшие в Великобританию 2 марта. Федотов прилетел в Лондон в тот же день другим рейсом.

После отравления Скрипалей подозреваемые в тот же день покинули Великобританию. По данным британской полиции, сейчас они скрываются в РФ.

В настоящее время Мишкину, Чепиге и Сергееву заочно предъявлено обвинение в заговоре с целью убийства, покушении на убийство, причинении тяжких телесных повреждений, использовании и хранении химического оружия.

Сообщается, что власти Великобритании планируют в ближайшее время передать информацию об обвиняемых в Интерпол.

"Теперь у нас есть доказательства, связывающие их с ГРУ", - заявили в британской полиции.

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