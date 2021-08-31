Глава "Офицеров России" ответил на угрозы националистов из Казахстана

Председатель президиума организации "Офицеры России" Сергей Липовой в разговоре с Pravda.Ru заявил, что обращение лидеров "Союза ветеранов" Казахстана не имеет под собой логического обоснования и является провокацией.

Ранее Нуржан Альтаев и Мурат Мухамеджанов, которые являются также лидерами незарегистрированной в Казахстане партии "Ел Тірегі", записали громкое видеообращение к российским депутатам. Они заявили о том, что "уничтожат" россиян, которые придут на их землю.

Также в своём обращении казахстанцы затронули участников организации "Офицеры России".

Российские ветераны накануне обратились к официальным властям Казахстана с просьбой разобраться в ущемлении прав русскоязычного населения.

Альтаев, обращаясь к россиянам, назвал их "клоунами".

"Хочу сказать этим клоунам — приезжайте… и мы вас здесь достойно встретим. У нас степь широкая в Казахстане, место положить найдётся!" — заявил Альтаев.

Ответ "Офицеров России"

Липовой назвал заявление лидеров казахстанских ветеранов националистической провокацией. Председатель "Офицеров России" уточнил, что никто не собирается завоёвывать Казахстан.

"Заявление, которое прозвучало из уст, якобы, патриотов Казахстана, это чисто националистическая провокация, которая продолжается. И мне очень жаль слышать это от наших соседей, которых, якобы, Россия собралась завоевывать. Это полная чушь и не имеет никакого под собой ни логического, ни теоретического обоснования и носит чистейшую провокацию", — заявил Липовой.

По словам Липового, к конфликту привела позиция "Союза ветеранов", который взялся "наводить порядок" в языковом мире Казахстана, оскорбляя русскоговорящих. Управляют процессом сейчас люди, которые находятся за пределами страны, а точнее в Грузии.

"Были случаи, когда националисты из непризнанной партии, которая не зарегистрирована в Казахстане, взялись наводить порядок в языковом мире. Точнее, как? В языковом плане начали оскорблять наших соотечественников русскоговорящих. Но сейчас все эти организаторы сбежали в Грузию, откуда руководят этими провокациями, которые, к сожалению, не прекращаются", — продолжил Липовой .

Председатель "Офицеров России" добавил, что организация ждёт официальной реакции казахстанских властей и не будет делать каких-либо других заявлений по этому поводу.

"Якобы, наши депутаты собираются завоевывать Казахстан. Это уже область работы психиатра. Должны разобраться с этими заявителями. Больше я никак не могу объяснить вообще основания этих заявлений", — подытожил Липовой.

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