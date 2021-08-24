В последнее время в Казахстане активизировалась "борьба с русским языком" — там по улицам стали ходить "языковые патрули", жертвами которых становится все больше людей: под угрозой физической расправы их заставляют записывать на камеру "извинения" за то, что они говорят не по-казахски.
При этом власти страны утверждают, что "русофобии в стране нет".
В ситуацию готовы вмешаться члены российской общественной организации "Офицеры России".
По словам председателя ее президиума, Героя России Сергея Липового, он и его соратники готовы помочь властям Казахстана в "стабилизации ситуации" и недопущении совершения на территории страны преступлений по национальному признаку.
Генерал-майор Липовой отметил разжигание межнациональной розни в стране недопустимо, поскольку русские и казахи — это братские народы.
"Мы считаем крайне важным не только выявить всех без исключения виновных в преступлениях подобного рода, но и принять оперативные и исчерпывающие меры для недопущения подобных правонарушений впредь.
Со своей стороны готов прибыть в Казахстан с делегацией Героев Советского Союза и Героев России с официальным визитом для проведения мероприятий в рамках общественной дипломатии и оказать любое другое содействия в целях стабилизации ситуации и недопущения разжигания розни между нашими братскими народами", — заявил Липовой.
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