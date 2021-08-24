"Офицеры России" готовы объяснить русофобам в Казахстане, в чём они неправы

В последнее время в Казахстане активизировалась "борьба с русским языком" — там по улицам стали ходить "языковые патрули", жертвами которых становится все больше людей: под угрозой физической расправы их заставляют записывать на камеру "извинения" за то, что они говорят не по-казахски.

При этом власти страны утверждают, что "русофобии в стране нет".

В ситуацию готовы вмешаться члены российской общественной организации "Офицеры России".

По словам председателя ее президиума, Героя России Сергея Липового, он и его соратники готовы помочь властям Казахстана в "стабилизации ситуации" и недопущении совершения на территории страны преступлений по национальному признаку.

Генерал-майор Липовой отметил разжигание межнациональной розни в стране недопустимо, поскольку русские и казахи — это братские народы.

"Мы считаем крайне важным не только выявить всех без исключения виновных в преступлениях подобного рода, но и принять оперативные и исчерпывающие меры для недопущения подобных правонарушений впредь. Со своей стороны готов прибыть в Казахстан с делегацией Героев Советского Союза и Героев России с официальным визитом для проведения мероприятий в рамках общественной дипломатии и оказать любое другое содействия в целях стабилизации ситуации и недопущения разжигания розни между нашими братскими народами", — заявил Липовой.